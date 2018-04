Roma, 7 apr. - Giovedì scorso un tribunale tedesco ha escluso che Puigdemont potesse essere estradato in Spagna sulla base dell'accusa di tradimento, fattispecie non prevista dalla normativa tedesca e che alcuni equiparavano a quella di ribellione, poiché "non si evidenzia la caratteristica della violenza", secondo i giudici.

Ma le autorità tedesche devono ancora valutare la possibilità di una estradizione sulla base di un'altra accusa, quella di abuso di fondi pubblici.