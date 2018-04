Roma, 7 apr. - "Cercherò di non parlare del Pd" perchè "ne ha già parlato Emanuele Macaluso" e "per far riposare i colleghi parlamentari, sollecitati dagli uffici stampa a fare dichiarazioni contro di me". E' la sarcastica annotazione di Andrea Orlando, ministro della Giustizia uscente e leadere di Dems, intervenuto al convegno 'Sinistra anno zero' a Roma.