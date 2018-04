Spagna, Puifdemont chiede a Madrid "rispetto per... -2

Roma, 7 apr. - Secondo l'ex presidente del governo catalano la Spagna deve agire nel "rispetto delle risoluzioni Onu" e rilasciare i prigionieri politici: Puigdemont si riferisce ai tanti politici separatisti catalani che sono stati incarcerati dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna dalla Spagna dello scorso anno.

Puigdemont ha detto di augurarsi di poter tornare in Belgio una volta conclusosi l'iter giudiziario in Germania. Nel frattempo ha manifestato l'intenzione di rimanere a Berlino. Una volta tornato in Belgio, il leader catalano intende riprendere le sue "attività in esilio".

Durante la conferenza stampa, in un palazzo nel quartiere di Kreuzberg nella capitale tedesca, un gruppo di sostenitori si è radunato all'esterno per manifestare appoggio alla causa catalana. (segue)