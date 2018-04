Governo, Cgia: necessaria una manovra da almeno 18,5 miliardi

Roma, 7 apr. - Al nuovo governo "spetterà una manovra economica da almeno 18,5 miliardi". Lo sostiene l'ufficio studi della Cgia, secondo cui l'esecutivo "dovrà predisporre entro la fine di quest'anno una manovra di bilancio da almeno 18,5 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva, per correggere i nostri conti pubblici e per far fronte a uscite già impegnate".

"Bisognerà recuperare - spiega la Cgia - 12,4 miliardi per sterilizzare l'aumento dell'Iva, che diversamente scatterà dal primo gennaio 2019, altri 3,5 miliardi che l'Unione europea ci sta per chiedere per perseguire il pareggio di bilancio come previsto dal cosiddetto Six pack, e altri 2,6 miliardi per coprire una serie di spese non differibili".

"Purtroppo - afferma il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo - l'entità di questa manovra stride in maniera evidente con le promesse elettorali avanzate nelle settimane scorse da coloro che oggi scalpitano per guidare il paese. Dopo l'ubriacatura che abbiamo subito leggendo gli effetti positivi dovuti all'applicazione della flat tax, del reddito di cittadinanza o dalla cancellazione della legge Fornero, sarà interessante capire come, in pochi mesi, chi ci governerà recupererà oltre un punto di Pil".

Il peggioramento dello 0,4% del rapporto deficit-Pil, aggiunge la Cgia, "registrato nei giorni scorsi dall'Istat e dovuto al salvataggio pubblico delle due banche venete e di Mps, non ha alcun impatto sui conti pubblici degli anni a venire in quanto è una misura una tantum relativa al 2017".