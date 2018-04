Governo, Napoli (Fi): Di Maio come Groucho Marx

Roma, 7 apr. - "Dopo una valanga di veti, ora l'on. Luigi Di Maio si prepara ad aprire ad un accordo anche con i marziani. Con ciò rendendo evidente che il suo obiettivo vero e conclamato è la conquista della poltrona di palazzo Chigi, dopo quelle istituzionali arraffate in Parlamento. È giovane e di robusto appetito. Però, a furia di veti si è ridotto come Groucho Marx. Come il grande artista americano, anche Di Maio può dire che mai entrerebbe in un'alleanza che accettasse di avere fra i suoi un tipo come lui". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.