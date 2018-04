Morra(M5s): vincoliamoci a contratto governo, con chi? E' relativo

Ivrea (M5s), 7 apr. - "Noi siamo sempre accusati di essere complottisti, situazionisti. A me piace essere logico e cartesiano: abbiamo sempre detto che sottoscrivendo un contratto c'è la possibilità di decidere cosa, come e quando. Vincoliamoci tutti su quegli impegni, dopodiché chi dovesse essere a sottoscrivere secondo me è relativo". Lo ha detto Nicola Morra, senatore del M5s, a margine dell'evento Sum organizzato dall'associazione Gianroberto Casaleggio, interpellato sull'ipotesi che il Pd sia disposto a appoggiare un governo con i pentastellati.

"I governi di centrosinistra che negli anni Sessanta che hanno innalzato l'obbligo di istruzione alla terza media, per esempio, sono stati da tutti apprezzati, ma probabilmente nessuno si ricorda chi fosse allora il ministro della Pubblica istruzione o il presidente del Consiglio. Per cui facciamo, poi è secondario. Gli uomini sono importanti nella misura in cui portano avanti battaglie e danno sostanza ad idee" ha aggiunto il senatore pentastellato.