Governo, Schifani: Di Maio come dea Eris porta solo divisioni

Roma, 7 apr. - "Dopo aver tentato di dividere il centrodestra, peraltro fallendo clamorosamente, adesso Di Maio cerca di fare lo stesso con il Pd, il quale tuttavia ci riesce benissimo da solo. Come la dea greca Eris il leader pentastellato semina liti, divisioni e discordia. Le parole affidate oggi a 'La Repubblica' confermano il suo disegno politico spregiudicato senza idee e valori, al fine di arrivare al potere ad ogni costo. Il cosiddetto 'contratto alla tedesca', infatti, altro non è che un paravento dietro il quale nascondere la sete di poltrone. Tutto ciò conferma che l'unica seria ipotesi di governo, peraltro sostenuta dai cittadini con il loro voto, è il centrodestra, dal quale bisogna partire per formare il prossimo governo. L'unica coalizione che ha un programma credibile e su cui sono sicuro sarà possibile trovare le adeguate convergenze in Parlamento". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.