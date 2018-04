Usa, Casa Bianca: non vogliamo guerre commerciali

New York, 6 apr. - La Casa Bianca continua a ribadire che l'amministrazione Trump non vuole arrivare a una guerra commerciale con la Cina, accusata dagli Stati Uniti di essere la vera responsabile delle tensioni tra le due nazioni alimentate a colpi di ritorsioni commerciali.

La portavoce Sarah Sanders ha spiegato che il presidente americano Donald Trump "è il migliore negoziatore al tavolo" delle trattative, volte a raggiungere un "libero commercio" che sia anche "giusto" e "aperto". Per questo sarà "duro" con Pechino.

Durante il consueto briefing con la stampa, Sanders è stata messa sotto torchio alla luce del sell-off che ha colpito Wall Street, con cali per gli indici del 2,3-2,7%, per via di timori di guerre commerciali. A riaccenderli è stata la minaccia di ieri di Trump di imporre altre tariffe su 100 miliardi di dollari di importazioni cinesi in aggiunta a quelle per 50 miliardi già proposte.

"Sappiamo che ci possono essere fluttuazioni" dei listini ma quello che conta per la Casa Bianca sono i "principi economici di lungo termine".