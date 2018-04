Germania, questione migranti mette a rischio Grande Coalizione

Roma, 6 apr. - Passato nemmeno un mese dal tanto atteso governo di Grande Coalizione in Germania, i toni tra i membri dell'alleanza si alzano pericolosamente: a far discutere, ancora un volta, lo spinoso tema dei migranti, dei ricongiungimenti e delle espulsioni. Tanto che qualcuno già paventa la fine della coalizione.

Ciò che intende fare il ministro degli INterni Horst Seehofer (CSU- cristianosociali) corrisponde "esattamente a ciò che è stato concordato nel contratto di coalizione", ha affermato oggi categorico il vicecapogruppo parlamentare Csu Georg Nuesslein alla "Augsburger Allgemeinen". "Se la Spd (i socialdemocratici) non vogliono collaborare, allora sarebbe la fine della Grande Coalizione". Secondo il politico conservatore l'argomento del contendere "non è un punto qualsiasi, bensì un punto chiave del contratto di coalizione".

Il ministro degli INterni Seehofer ha elaborato un disegno di legge che prevede di restringere notevolmente i criteri per i ricongiungimenti dei familiari di coloro che hanno ottenuto asilo in Germania, in particolare coloro che hanno permessi di soggiorno con validità annuale. Seehofer vuole inoltre escludere dalla possibilità di ricongiungimenti tutti coloro che vivono di sussidi sociali.