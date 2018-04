New York, 6 apr. - I dazi "possono fare salire i prezzi" ai danni del consumatore statunitense, ma quelli minacciati dal presidente Donald Trump su prodotti cinesi sono oggetto di discussioni ancora "alle fasi iniziali"; per questo, è "troppo presto" per dire se e quali effetti potrebbero avere sull'outlook economico nazionale. Lo ha detto Jerome Powell, governatore della Federal Reserve, in una conversazione in corso all'Economic Club di Chicago.