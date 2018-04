Pd, Orlando: tempi congrui per individuare la leaderhip

Roma, 6 apr. - "Sono indifferente alle modalità dell'organigramma ma mi auguro che stavolta, a differenza di quanto fatto dopo la sconfitta al referendum, si possa fare una discussione che porti in tempi congrui a individuare la leadership. Credo ci sia bisogno di una riflessione e di una rifondazione dei presupposti della nostra iniziativa politica, riflettere sul perché abbiamo difficoltà a stare nel territorio in molte realtà e se ci stiamo è in modo rissoso. Prima di dire chi comanda, capire cosa c'è da dire e poi individuare le persone più idonee". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, esponente della minoranza del Pd, a Zapping su Radio uno.