Antonio Accurso è il nuovo segretario generale Uilm Campania

Napoli, 6 apr. - E' Antonio Accurso il nuovo segretario generale della Uilm Campania. Sarà lui a guidare per quattro anni la categoria dei metalmeccanici della Uil insieme alla sua segreteria composta da Giuseppe Russo, Crescenzo Auriemma, Giovanni Rao e con la tesoriera Patricia Spallanzani. Il segretario è stato votato, all'unanimità, nel corso del X Congresso della Uilm Campania alla Mostra d'Oltremare, dal titolo "Oltre la crisi".

"Sono tre le priorità per andare oltre la crisi - ha detto Accurso - sostegno agli investimenti tecnologici, producendo ciò che gli altri non producono; non lasciare indietro nessuno, perché molti lavoratori hanno pagato la crisi col posto di lavoro e, infine, ridurre le tasse sui redditi medio bassi, perché se il mercato interno va male e l'export va bene, la causa è nei salari italiani che sono troppo bassi, al punto da spingere a comprare produzioni di paesi emergenti".

"Allo stesso tempo - ha sottolineato Accurso - è necessario accrescere le competenze con la formazione ed essere ancora più vicini alle aziende ed ai territori per rafforzare i punti deboli e valorizzare i settori forti , come le eccellenze produttive nella nostra regione".

I lavori della due giorni congressuale sono stati conclusi da Rocco Palombella, segretario generale della Uilm nazionale.