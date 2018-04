Pd, Orlando: voglio sapere chi comanda, Martina o Renzi?

Roma, 6 apr. - "O dirige il traffico Martina o lo fa Renzi: tutti e due contemporaneamente non si può. Il partito rischia di avere un'assenza di riferimenti in un momento delicato dove si sta discutendo del governo del paese". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, esponente della minoranza del Pd, a Zapping su Radio uno.

"Sono stato bastonato da molti esponenti renziani - ha proseguito Orlando - con rilievi personali sul mio curriculum, sulla mia esperienza ma non rispondono all'obiezione politica che io pongo: chi comanda in questo momento. Io non voglio si faccia da parte nessuno ma sapere chi fa il segretario. Poi che Renzi svolga un ruolo mi sembra lunare pensare non avvenga ma non può dare l'idea che è lui che ancora conduce il percorso invece che quello che lui ha indicato come reggente".