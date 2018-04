Rai, Anzaldi (Pd): per Cantone Fazio ha violato codice appalti

Roma, 6 apr. - "La pubblicazione della delibera Anac sul caso Fazio, a seguito dell`esposto che ho presentato a giugno 2017, spazza via fake news, arroganza e vergognosi depistaggi della Rai e del conduttore. Cantone mette nero su bianco che il contratto preliminare stipulato con Fazio la scorsa estate ha violato il Codice degli appalti. Il presidente dell`Anac, inoltre, denuncia chiaramente il rischio di danno erariale, per il quale sarebbero chiamati a rispondere amministratori e consiglieri Rai, e quindi ha inviato la sua lunga e approfondita istruttoria alla Corte dei Conti, competente in materia. Alla luce dei costi certi e dei ricavi incerti per i target di ascolti non raggiunti, infatti, il programma molto probabilmente si chiuderà in perdita per la Rai". È quanto scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.