Spotify e i limiti del progetto Unione mercati capitali Ue -2

Bruxelles, 6 apr. - Sull'Unione dei mercati dei capitali, ha sottolineato Vanessa Mock, "siamo andati oltre le nostre ambizioni iniziali: abbiamo messo sul tavolo proposte per alleggerire le norme sui prospetti informativi, ovvero l'enorme quantità di documenti che una società deve preparare per quotarsi in borsa. In maggio avremo altre proposte per aiutare le Pmi a quotarsi più facilmente nelle borse europee".

"Il dibattito - ha proseguito - è molto vasto. Vogliamo avere i pilastri dell'Unione dei mercati dei capitali in piedi entro il 2019, ma non dipende solo da noi. Non è una cosa così semplice nell'Ue, perché abbiamo una comunità di 28 diversi mercati dei capitali, alcuni dei quali hanno le loro borse. Si stanno facendo dei progressi anche sulla supervisione dei mercati dei capitali, in particolare con l'Esma, in modo da rendere il mercato unico un luogo molto più coerente in cui possano operare le società per azioni". E comunque, ha concluso, "c'è un gran numero di società già quotate sui listini europei, piccole, medie e grandi".

La Mock non ha risposto, infine, a una domanda sul potenziale conflitto d'interessi nel meccanismo decisionale comunitario su questi temi, ravvisabile nel fatto che le decisioni a livello del Consiglio Ue sono prese in gruppi di lavoro in cui siedono come esperti, in rappresentanza degli Stati membri, proprio le autorità nazionali di sorveglianza dei mercati (la Consob per l'Italia, la BaFin tedesca, l'Amf francese, la Cnmv spagnola, l'Afm olandese, la Fca britannica etc.), che non hanno alcun interesse a perdere potere a favore di una vero e propria Autorità unica europea, come l'americana Sec, che infatti non è ancora neanche stata proposta.