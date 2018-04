Fed, Powell:la crescita dell'economia Usa giustifica aumento tassi

New York, 6 apr. - La crescita dell'economia statunitense procede con un "passo solido" e giustifica l'aumento dei tassi, che saranno "graduali". A dirlo è stato il governatore della Fed, Jerome Powell, parlando all'Economic Club di Chicago. Il numero uno della Fed ha poi sottolineato che "il mercato del lavoro è forte e ci aspettiamo che rimanga forte".

Per Powell, "alzare i tassi troppo lentamente potrebbe rendere necessarie strette monetarie repentine più avanti nel tempo, cosa che rischierebbe di mettere a repentaglio l'espansione economica". Allo stesso tempo, ha aggiunto Powell, "alzare i tassi troppo rapidamente aumenterebbe i rischi che l'inflazione resti in modo persistente sotto l'obiettivo di crescita annua del 2 per cento". Il mese scorso, la Fed ha alzato i tassi per la prima volta nel 2018 all'1,5-1,75%, la sesta dal dicembre 2015. L'istituto centrale prevede altre due strette nell'anno in corso e altre tre nel 2019.