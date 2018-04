Consultazioni, Carfagna (FI): centrodestra è unito e coeso

Roma, 6 apr. - "Siamo uniti e coesi: la decisione di andare con un`unica delegazione al Quirinale per le prossime consultazioni dimostra la solidità della coalizione di centrodestra nonostante gli innumerevoli - quanto inutili - tentativi di spaccarla. Forza Italia ha un solo obiettivo e una sola priorità: risolvere i problemi degli italiani. Dobbiamo affrontare l'emergenza-lavoro, abbassare le tasse e trovare soluzioni per ridurre il divario tra Nord e Sud, vogliamo garantire la sicurezza a tutti i cittadini gestendo con maggiore fermezza il fenomeno migratorio. Sono tutti interventi che non si possono fare senza un governo nel pieno delle sue funzioni. Un governo che non può escludere la coalizione che ha vinto e i partiti che hanno contribuito al risultato". Lo ha detto Mara Carfagna di Forza Italia, vicepresidente della Camera dei deputati.