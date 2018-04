Milano, Sala: Niguarda come quartiere test per rilancio... -2

Milano, 6 apr. - Fra i progetti a lungo termine, il sindaco ha indicato anche l'apertura dei Navigli e la riqualificazione degli scali ferroviari. "Prima di fine mandato vorrei far partire i lavori per aprire il collegamento del fiume azzurro, cioè i Navigli con il fiume verde, cioè la riqualificazione degli scali ferroviari. La città deve avere un polmone verde collegato. E' difficile. Ma se non lo fa Milano di assumersi una responsabilità così a lungo termine, chi lo fa?".

Altro punto affrontato, le Olimpiadi invernali 2026 viste come un'opportunità a patto però che le risorse le metta il governo, ha sottolineato il sindaco Sala che ha annunciato una decisione "prima delle vacanze". "Le Olimpiadi sono molto importanti per la nostra città e per il Paese. Da qui - ha evidenziato Sangalli - la necessità di fare squadra fra Milano, Torino e Cortina per vincere questo grande evento che si caratterizza per il forte valore sociale ed economico. Sperando che si formi al più presto il governo per avere un sostegno anche a livello nazionale".

Centrale per lo sviluppo di Milano il tema dell'attrattività e del turismo, con i dati che indicano una crescita delle presenze in città: + 2% nell'occupazione delle camere negli alberghi nei primi due mesi 2018 rispetto allo scorso anno. E anche a Pasqua si è registrato un aumento del turismo a Milano (+5% con un'occupazione di camere fra l'80 e il 90%). Numeri che confermano "il momento positivo della nostra città che deve essere sempre sostenuto attraverso nuovi progetti: come le Olimpiadi del 2026. Ma pensiamo anche al raduno nazionale degli Alpini previsto per maggio 2019. Per tre giorni Milano sarà pacificamente invasa da 500mila persone che rappresentano una delle realtà più belle e solide del nostro Paese", ha dichiarato Sangalli.

La vocazione internazionale di Milano è confermata anche sul fronte delle imprese con l'imprenditoria straniera che pesa per il 15% del totale, con 47.348 imprese. "A Milano - ha rilevato Sangalli - le imprese guidate da stranieri sono aumentate di oltre il 40% negli ultimi cinque anni. E' una realtà sempre più importante con cui è necessario confrontarsi anche perché crediamo che l'impresa sia una delle vie più efficaci di integrazione nel rispetto delle regole. Regole che vorremmo il più possibile semplici e comprensibili".