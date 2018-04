Sanzioni Usa alla Russia: c'è Deripaska, ex socio di Manafort

New York, 6 apr. - C'è anche il suo, di nome, nella lista dei soggetti colpiti dalle nuove sanzioni statunitensi contro la Russia; un nome ormai conosciuto dall'opinione pubblica statunitense: Oleg Deripaska.

Deripaska, infatti, è coinvolto nell'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sulle interferenze russe nelle ultime elezioni presidenziali statunitensi e sulle possibili collusioni tra il Cremlino e lo staff di Donald Trump. L'oligarca, infatti, è stato in passato in affari con Paul Manafort, l'ex presidente della campagna elettorale dell'attuale presidente. Secondo la stampa statunitense, Deripaska si sarebbe offerto di testimoniare davanti alle commissioni d'intelligence di Camera e Senato in cambio dell'immunità, ma l'offerta sarebbe stata rifiutata, perché gli investigatori del Congresso non volevano interferire con l'indagine sulla Russia dell'Fbi.

Deripaska, 50 anni, ha costruito la propria fortuna con il collasso dell'Unione Sovietica, mettendo le mani sull'elettricità (è fondatore e azionista di maggioranza della holding En+, proprietaria del primo operatore in Siberia) e sull'alluminio (con Rusal, primo produttore russo e secondo al mondo). Otto delle dodici società sanzionate dal Tesoro sono di sua proprietà.