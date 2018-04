Consultazioni, Bergamini (Fi): bene dialogo Lega-M5s, ma Fi in campo

Roma, 6 apr. - "Il bipolarismo ha prodotto una grande conflittualità. Oggi questa legge elettorale e il nuovo quadro politico spingono i partiti a riaggiornare il loro assetto e dialogare tra loro. Ed è quello che Forza Italia sta cercando di fare". Lo ha detto in una intervista a Formiche.net la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.

"Le prove tecniche di dialogo tra Lega e M5S - aggiunge - sembrano funzionare meglio rispetto alle altre. Porterà a un governo Di Maio e Salvini? Non lo sappiamo. Come non sappiamo se esiste già un accordo tra loro, come alcuni sostengono. So però che Forza Italia è in campo e vuole dialogare con tutti senza veti o preclusioni. Salvini è un politico accorto: allearsi col M5S facendo saltare il centrodestra sarebbe una mossa non all'altezza della sua intelligenza".

Sulla formazione del governo, Bergamini spiega: "Fi non è disponibile a un governo fondato su odio, invidia e demonizzazione dell'avversario e ha fatto bene Berlusconi a puntualizzarlo. Porre veti facendo le pagelle sul voto degli italiani è sbagliato e poco rispettoso della volontà popolare". E sul veto dei 5 Stelle a Berlusconi sottolinea: "A mio avviso il veto posto dai grillini è tattico, un tentativo per spaccare il centrodestra. La stessa cosa stanno cercando di fare verso il Pd. Ma non è il modo giusto per affrontare questo difficile momento di stallo del quadro politico".