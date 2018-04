Fedeli: entro fine aprile o primi di maggio avremo nuovo governo

Roma, 6 apr. - "secondo me fanno il governo entro fine aprile o la prima settimana di maggio". Lo ha detto Valeria Fedeli, ministro dell'Istruzione uscente, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha parlato delle attività che, vista l'assenza di un nuovo esecutivo, sta ancora portando avanti.

"Stiamo disbrigando gli affari correnti - ha spiegato - prepariamo l'anno scolastico, sistemiamo gli organici dei docenti, la maturità, in modo che a settembre sia tutto in regola". Avete concluso quanto andava fatto per gli esami di maturità? "Non ancora, ci avviciniamo". Ha detto che, dopo le elezioni, aveva già preparato gli scatoloni per lasciare il suo ufficio al Ministero. Vista l'impasse intorno ad un nuovo possibile esecutivo, non è che li dovrà riaprire? "No, sono ancora nel mio ufficio. Non le porto via perchè ancora non ho la mia stanza al Senato".

Martina Colombari, ospite in studio, ha chiesto a Fedeli in che modo, a suo avviso, si potrebbe migliorare l'inglese degli studenti. La ministro ha risposto così: "Si dovrebbero rendere obbligatorie le lezioni di inglese con insegnanti madrelingua fin dalla primaria, assolutamente, e questa cosa di deve portare avanti anche alle superiori, è fondamentale".