Fico: Roma candidata sede segretariato Assemblea parlamentare UpM

Roma, 6 apr. - "Il Parlamento italiano ha deciso di presentare la candidatura di Roma come sede del Segretariato dell`Assemblea parlamentare dell`Unione per il Mediterraneo. Considerato il ruolo dell`Italia nello scenario mediterraneo, ci è sembrato doveroso avanzare la candidatura di Roma, proposta dal Sindaco e rimasta precedentemente in sospeso". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Facebook.

"L`Assemblea parlamentare dell`Unione per il Mediterraneo - prosegue - è stata istituita nel 2003 per favorire un dialogo permanente tra le camere delle due sponde del Mediterraneo. È composta da 280 parlamentari che si occupano di diversi temi: dall`ambiente all`acqua e all`energia, dallo sviluppo sostenibile alla promozione della qualità della vita. Per essere più incisiva nel proporre ulteriori questioni rilevanti per i popoli dell`area, l`Assemblea ha bisogno di un Segretariato permanente. E sono diversi i Paesi che hanno deciso di proporsi per ospitarlo".

"Grazie alla collaborazione con la Presidente del Senato - conclude Fico - abbiamo in tempo utile avanzato la proposta vista la grande importante che il Parlamento italiano ha da sempre attribuito a uno strumento fondamentale per consolidare i rapporti tra i Paesi del Mediterraneo. La decisione finale dovrebbe arrivare il 28 aprile".