Pd verso l'assemblea del 21, gli schieramenti in campo - SCHEDA

Roma, 6 apr. - Nel Pd si scaldano i motori in vista dell'assemblea del 21 aprile. Dopo le dimissioni di Matteo Renzi, il parlamentino Dem dovrà decidere se nominare un segretario o se convocare il congresso. Una scelta che ancora non si è delineata, ma nel frattempo però gli schieramenti in campo si vanno schierando.

RENZI E I RENZIANI. Matteo Renzi alla direzione che ha nominato il reggente Maurizio Martina non ha partecipato e in assemblea spiegherà le ragioni delle sue dimissioni. L'ex segretario, secondo quanto si apprende, preferirebbe prorogare Martina fino al congresso ma molti tra i suoi vorrebbero subito le primarie. In questo caso il candidato preferito di Renzi sarebbe Graziano Delrio, ma il capogruppo alla Camera per ora ha sempre declinato l'offerta. Bisognerà vedere se riuscirà a reggere su questa posizione.

ANDREA ORLANDO. Il ministro della Giustizia uscente e leader dell'area Dems oggi ha chiesto a Renzi di "lasciar lavorare Martina". Tra i due lo scontro è aperto da tempo e dopo le dimissioni non c'è stata una vera e propria resa dei conti, che ci sarà probabilmente in assemblea. Non è un mistero che vedrebbe di buon occhio un impegno diretto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che scenderà in campo però solo per le primarie.

DARIO FRANCESCHINI. Il ministro per i Beni culturali, da principale alleato interno di Renzi, è entrato in rotta di collisione con l'ex segretario. Insieme a Orlando, nei giorni scorsi, ha chiesto un confronto nel Pd per discutere della linea politica da tenere nei prossimi mesi.

GENTILONI E CALENDA. Dopo la sconfitta elettorale tra Renzi e il premier Paolo Gentiloni è calato il gelo. Il presidente del Consiglio pensa che l'ex segretario gli abbia addebitato parte della responsabilità della sconfitta. I due, negli ultimi giorni, hanno ripreso a sentirsi, ma l'incrinatura del rapporto non si è ancora completamente ricomposta. Carlo Calenda, neo iscritto al Pd, è molto vicino a Gentiloni e non pochi nel partito lo vorrebbero candidato segretario. Lui si è più volte schermito negando questa intenzione, ma il suo attivismo su Twitter insospettisce i renziani.

MICHELE EMILIANO. L'altro leader della minoranza interna è l'unico che apertamente sostiene l'opportunità dell'appoggio esterno a un governo con il Movimento 5 stelle. In assemblea la sua area potrebbe presentare un candidato alla segreteria. "Dalla linea politica che assumerà Martina dipenderà la scelta di Fronte Dem per una candidatura nell'assemblea del 21", ha annunciato oggi Francesco Boccia.

MATTEO RICHETTI. Con un rapporto altalenante con Renzi, Richetti gioca un po' da battitore libero. Per domani ha organizzato una iniziativa a Roma ma intanto ha già annunciato la sua candidatura.