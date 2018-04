Polemica nel Pd verso l'assemblea, Orlando all'attacco di Renzi

Roma, 6 apr. - Mentre il Pd chiude ancora la porta a un governo con il M5s si aprono le ostilità verso l'assemblea del prossimo 21 aprile con Andrea Orlando, leader dell'area Dems, che va all'attacco di Matteo Renzi.

A respingere nuovamente al mittente le aperture di Luigi Di Maio è stato il reggente Maurizio Martina, che sottolinea "l'impossibilità di un confronto con noi". "La finiscano - aggiunge il reggente - con i tatticismi esasperati, con la logica ambigua dei due forni come se non contassero nulla i programmi e la coerenza ideale, e dicano chiaro se sono in grado di assumersi una qualche responsabilità verso il Paese".

Ma all'interno del partito a tenere banco è il percorso verso l'assemblea del 21 aprile che, dopo le dimissioni di Renzi, dovrà eleggere un nuovo segretario o aprire la fase congressuale verso le primarie. Proprio questo è stato il tema al centro della riunione che ieri Renzi ha tenuto con i capigruppo al Senato Andrea Marcucci e alla Camera Graziano Delrio, il presidente del partito Andrea Orfini, i fedelissimi Luca Lotti, Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi, Ettore Rosato e Lorenzo Guerini. Un incontro negli uffici della società della famiglia Marcucci, a via Veneto, che ha fatto infuriare la minoranza Dem.

In particolare Andrea Orlando, ministro della Giustizia e leader di Dems, ha ammonito: "Renzi deve decidere: se ritiene che la colpa della sconfitta non sia sua, ma mia o dei cambiamenti climatici ritiri le dimissioni se invece si assume una quota di responsabilità la cui conseguenza sono le dimissioni deve consentire a chi ha avuto l'incarico pro tempore di esercitarlo". Una presa di posizione che ha suscitato la replica stizzita dei renziani. "Le parole di Orlando contro Renzi - ha ribattuto Dario Parrini - mi paiono strumentali. Queste polemiche fanno male al nostro partito. E poi c'è qualcosa che mi sfugge: per fare una riunione Renzi deve chiedere il permesso a Orlando?".

Uno scontro all'arma bianca che Martina cerca di chiudere sul nascere, "chiedendo di fermare discussioni e polemiche sbagliate e di rimanere concentrati sul nostro lavoro" nel segno di "unità" e "collegialità". E lo stesso Renzi, con chi ci ha parlato, ha auspicato un "abbassamento dei toni" perchè "non è il momento delle divisioni interne". Ma nel partito la tensione è alta, a quindici giorni dall'assemblea che dovrà decidere il percorso dei prossimi mesi. E su cui ancora il quadro non è chiaro. Martina, nei giorni scorsi, ha ufficializzato la sua candidatura "in coerenza con il lavoro da reggente". Renzi (che ha la maggioranza in assemblea) sarebbe orientato a mantenere il reggente in carica fino al congresso vero e proprio, ma tra i suoi non sono pochi quelli che preferirebbero passare subito dalle primarie. In questo caso la prima scelta dell'ex segretario sarebbe Delrio, e lo ha ribadito nell'incontro di ieri, ma il capogruppo ha più volte declinato l'invito a scendere in campo.

Chi alle primarie (quando ci saranno) ha già detto di voler partecipare è Matteo Richetti, che domani terrà un'iniziativa a Roma, e anche Fronte Dem, l'area che fa riferimento a Michele Emiliano, potrebbe essere in corsa. "Dalla linea politica che assumerà Martina dipenderà la scelta di Fronte Dem per una candidatura nell'assemblea del 21", ha annunciato Francesco Boccia.