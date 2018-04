Nuove accuse a Facebook: riconoscimento facciale viola privacy

New York, 6 apr. - Il software per il riconoscimento facciale di Facebook viola il diritto alla privacy degli utenti. È quanto sostengono le associazioni dei consumatori statunitensi che hanno presentato un reclamo alla Federal Trade Commission (Ftc), l'agenzia che si occupa di concorrenza e difesa degli utenti. La Ftc sta già indagando su Facebook per l'uso non autorizzato dei dati di 87 milioni di suoi utenti da parte della società di analisi Cambridge Analytica.

Il software sotto accusa è quello che aiuta gli utenti a identificare le persone nelle foto caricate, suggerendone il nome con il 'Tag Suggestions'; secondo i consumatori in rivolta, Facebook "scansiona regolarmente le foto senza il consenso dei soggetti". Facebook si difende, affermando che gli utenti possono decidere se avvalersi della tecnologia. Una segnalazione simile era stata presentata alla Ftc nel 2011 e non portò ad alcuna azione da parte dell'autorità statunitense.