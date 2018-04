Pensioni, Cisl: metodo calcolo Inps risultato di impegno sindacale

Roma, 6 apr. - "Aver reso più equo il meccanismo con cui si calcola la variazione dell'aspettativa di vita che incide sui requisiti alla pensione e aver messo il tetto di 3 mesi ai futuri aumenti, che l'Inps ha descritto nella circolare di oggi, è uno dei risultati ottenuti dal sindacato nei mesi scorsi, in un contesto di pesanti vincoli sulla finanza pubblica nell'ambito di complesse trattative con il Governo. Questo sarà un vantaggio per tutti i lavoratori e le lavoratrici". Lo dichiara in una nota il segretario confederale Cisl, Ignazio Ganga, commentando il nuovo metodo di calcolo Inps per i futuri requisiti pensionistici.

"Insieme con l'allargamento della platea di chi ha diritto all'Ape sociale e alla pensione per i lavoratori precoci - sottolinea Ganga - abbiamo anche ottenuto il blocco dell'aumento dei requisiti alla pensione per chi svolge 15 categorie di lavori gravosi e usuranti, quindi, per questi lavoratori nel 2019 i requisiti alla pensione non aumenteranno. Il nostro lavoro però non è finito e per questo chiediamo che al più presto vengano istituite le Commissioni di studio sui lavori gravosi e sulla spesa previdenziale e assistenziale previsti dalla legge di bilancio 2018".

L'Inps ha confermato con la circolare 62 del 4 aprile che dal prossimo anno si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni, con almeno 20 anni di contributi, per effetto dell'innalzamento legato al meccanismo dell'aspettativa di vita.