Roma, 6 apr. - "Condivido quanto detto da Maurizio Martina e Lorenzo Guerini. Non abbiamo certo bisogno di alimentare tensioni e polemiche interne, che già tanto male hanno fatto in passato al Partito Democratico". Così Matteo Orfini, presidente del Pd.

"In queste ore delicate stiamo lavorando per preparare la sfida del rilancio del Pd durante una legislatura in cui saremo minoranza in Parlamento, con l'obiettivo di tornare maggioranza nel paese. Concentriamoci su questo", conclude Orfini.