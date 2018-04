Roma, 6 apr. - "La delegazione unica del centrodestra al Colle per il prossimo giro di consultazioni è una buona notizia. Un segnale positivo per la formazione del governo e per dare risposte concrete e immediate ai cittadini. Noi siamo pronti, con Berlusconi e Forza Italia protagonisti". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.