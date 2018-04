Consultazioni, Rampelli (Fdi): ancora una volta Meloni centrale

Roma, 6 apr. - "Ancora una volta Giorgia Meloni si dimostra una leader concreta dotata di proposte risolutive e talvolta geniali. La sua proposta agli alleati di andare con tutto il centrodestra unito al secondo giro di consultazioni convocato dal presidente Mattarella è stata accolta positivamente da Salvini e Berlusconi. La risposta più efficace a chi dava il centrodestra in crisi mistica. Altrettanto significativa la richiesta inoltrata al Predidente Roberto Fico di introdurre tra le competenze della Commissione speciale di prossimo insediamento la proposta di legge già depositata alla Camera per perfezionare l'attuale legge elettorale con l'introduzione del premio di maggioranza. Una vera norma di salvaguardia che consentirebbe, nel caso in cui non si dovesse riuscire a varare un governo, di andare al voto anticipato senza correre il rischio di replicare l'attuale fase di stallo". E' quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli.