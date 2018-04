Bimba austriaca 7 anni suonerà violino Mozart davanti a Xi Jinping

Vienna, 6 apr. - Il violino usato da Mozart da bambino è partito oggi assieme ai membri del governo austriaco in visita di stato in Cina, dove una bambina di sette anni lo suonerà davanti al presidente Xi Jinping.

La bimba, Anna Caecilia Pfoess, "ci accompagnerà ... in veste di ambasciatrice musicale e rappresenterà l'Austria come terra di cultura", ha detto il presidente austriaco Alexander Van der Bellen. "Lo farà in modo brillante, ne sono certo", ha detto Van der Bellen ai giornalisti, prima della partenza della delegazione composta da 200 uomini politici, uomini d'affari e politici. "#Music è un linguaggio comune compreso e apprezzato in tutto il mondo", ha aggiunto su Twitter van der Bellen, accanto a una foto della bimba sorridente, in abiti tradizionali austriaci.

Si ritiene che il violino sia stato realizzato nel 1740; fino al 1820 appartenne alla sorella di Mozart, Maria Anna, soprannominata Nannerl, anche lei una bambina prodigio. E' conservato dal 1896 nella collezione della Fondazione Mozarteum a Salisburgo e solitamente è esposta nel museo della casa in cui nacque Mozart.

Pfoess si esibirà al banchetto ufficiale di domenica, al quale parteciperanno Xi e Van der Bellen, suonando brani di Mozart ma anche di altri compositori austriaci e cinesi.

(fonte afp)