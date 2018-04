Roma, 6 apr. - "Esprimo il cordoglio mio personale e di tutta la Camera dei deputati ai familiari del sottoufficiale Andrea Fazio, che ha perso la vita in seguito all'incidente che ha coinvolto un elicottero della Marina Militare nel Mediterraneo. La mia vicinanza a loro, così come al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e un augurio di pronta guarigione agli altri militari rimasti feriti nell'incidente". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico, in una nota.