Intesa Sanpaolo rinuncia a garanzia Stato su titoli banche... -2

Roma, 6 apr. - Quanto annunciato oggi da Intesa Sanpaolo, che comporta il venir meno del potenziale rischio di 9,3 miliardi di euro sui conti pubblici italiani - hanno precisato successivamente dalla stessa Intesa SanPaolo - si riferisce al futuro annullamento (che avverrà dopo l`autorizzazione delle autorità competenti) di 6 obbligazioni, limitatamente alle quote detenute da Intesa Sanpaolo e alla relativa garanzia statale sottostante, emesse nel corso del 2017, da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca.

In particolare: due emissioni della Banca Popolare di Vicenza, per un importo complessivo di 5,2 miliardi di euro (di cui 4,8 miliardi detenuti da Intesa Sanpaolo), emesse il 3 febbraio ed il 1 giugno 2017; quattro emissioni di Veneto Banca, per un importo complessivo di 4,9 miliardi di euro (di cui 4,5 miliardi detenuti da Intesa Sanpaolo), due delle quali emesse il 2 febbraio ed altre due emesse il 31 maggio 2017.