Usa: sostituire Sessions con Pruitt? Per Trump, sono fake news

New York, 6 apr. - A sentire Donald Trump, Jeff Sessions può dormire sogni tranquilli. Il presidente Usa, infatti, ha smentito con un tweet la notizie diffusa ieri da Cnn, che ha citato fonti interne alla Casa Bianca secondo cui Trump ha valutato una sostituzione del segretario alla giustizia, Jeff Sessions, con Scott Pruitt, attuale capo della Environmental Protection Agency (Epa), l'agenzia che si occupa della protezione ambientale.

Nel tweet, Trump ha scritto: "Credete che i media [che diffondono] Fake News stiano esagerando abbastanza sulla storia che sostituirò il segretario alla Giustizia Jeff Sessions con il capo dell'Epa Scott Pruitt, che sta facendo un ottimo lavoro ma che è TOTALMENTE sotto assedio? La gente crede davvero a queste cose? Così tanti media sono corrotti e disonesti".

Il presidente ancora una volta ha difeso il lavoro svolto dal fedelissimo Pruitt, che in queste settimane sta subendo moltissimi attacchi dalla stampa, per aver accettato di pagare un affitto di soli 50 dollari a notte per un condominio a Capitol Hill, Washington, di proprietà di un lobbista del settore energetico.