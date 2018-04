Pd, Martina: stop polemiche e conte, pensiamo a futuro progetto

Roma, 6 apr. - "Chiedo di fermare discussioni e polemiche sbagliate e di rimanere concentrati sul nostro lavoro. Continuo a pensare che al Partito Democratico non servano conte interne e penso che l`Assemblea debba essere il momento della consapevolezza e del rilancio". Così il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.

"Chiedo unità - aggiunge - e offro collegialità, perché abbiamo bisogno di questo e non di dividerci. Penso che lealtà e autonomia siano impegni essenziali per chi deve guidare una comunità. Il tema non è un reggente o un candidato, ma il futuro del nostro progetto. Quindi prima di tutto le idee. Perché qui c`è da dare una mano insieme per costruire il nostro rilancio nel Paese. Possiamo farcela".