Roma, 6 apr. - "Il morbillo continua a mietere vittime in Italia. A Catania è morto un bambino di 10 mesi, che non poteva essere vaccinato. L'immunità di gregge serve anche ad impedire questi drammi. È un tema fondamentale per la salute pubblica. Salvini e Di Maio se andassero al governo, abolirebbero l'obbligatorietà dei vaccini?". Lo dichiara il senatore Pd Bruno Astorre