Al via quinta spedizione del progetto "Sulle tracce dei ghiacciai" -2

Roma, 6 apr. - Della partenza della spedizione per l`Everest (8848 mt), e il Kangchenjunga (8586 mt) ne parla in un articolo anche il National Geographic Italia, da quest`anno media partner del progetto, che seguirà il team nelle sue tappe himalayane più importanti. Si tratta di una partnership, quest`ultima, consolidata anche dalla presenza della mostra "Sulle tracce dei ghiacciai" al National Geographic Science Festival di Roma, che si terrà all`Auditorium Parco della Musica dal 16 al 22 aprile.

Nello stesso periodo, il 17 aprile, la mostra verrà inoltre presentata a Nuova Delhi, presso l`ambasciata italiana in India, in occasione dell`Italian Research Day in the World. Durante la spedizione, che sarà di ritorno l`8 giugno, il regista Federico Santini si occuperà della realizzazione delle riprese video destinate alla produzione del documentario.