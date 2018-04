Al via quinta spedizione del progetto "Sulle tracce dei ghiacciai"

Roma, 6 apr. - Dopo Karakorum, Caucaso, Alaska e Ande, la quinta spedizione del progetto decennale "Sulle tracce dei ghiacciai" è in partenza, il prossimo 20 aprile, per l`Himalaya, sulle orme delle prime spedizioni che hanno tentato la scalata all`Everest. Lo scopo è documentare, sia con i confronti fotografici, sia con il telerilevamento, l`imponente cambiamento dei ghiacciai negli ultimi 100 anni.

La spedizione, che ha come main sponsor Enel Green Power, che da sempre sostiene il progetto, andrà ad ampliare ulteriormente l`archivio prodotto da Fabiano Ventura. Si tratta della più importante documentazione dedicata agli effetti dei cambiamenti climatici realizzata attraverso la tecnica della fotografia comparativa. Come le precedenti spedizioni, anche questa avrà un`importante ricaduta scientifica. Il Dipartimento di Scienze della Terra dell`Università di Milano realizzerà, infatti, un lavoro di telerilevamento per studiare il bilancio di massa dei ghiacciai visitati dal team della spedizione.

