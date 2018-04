Libano, Italia conferma linee di credito per 120 milioni di euro -2

Roma, 6 apr. - L'esponente del governo ha infine ricordato il ruolo che le imprese italiane svolgono nell`economia libanese: "Siamo il primo partner dell`Ue e il secondo in valore assoluto. Le imprese italiane hanno già una significativa esperienza in Libano, e sono certo che potranno dare un apporto essenziale all`ammodernamento delle infrastrutture libanesi, in particolare nei settori idrico, energetico, delle acque reflue", ha detto.

Alla fine della conferenza, il presidente Macron ha annunciato che la comunità internazionale ha promesso più di 11 miliardi di dollari di donazioni e prestiti al Libano.