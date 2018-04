Libano, Italia conferma linee di credito per 120 milioni di euro

Roma, 6 apr. - Il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Vincenzo Amendola, ha oggi rappresentato l`Italia alla Cedre, la conferenza per il sostegno all`economia del Libano che si è svolta a Parigi, dove ha confermato la finalizzazione di due linee di credito per 120 milioni di euro complessivi.

L`obiettivo della Conferenza a cui - oltre al presidente francese Emmanuel Macron e al primo ministro libanese Saad Hariri - hanno partecipato le delegazioni di 40 Stati e organizzazioni finanziarie internazionali oltre ad attori privati, era quello di raccogliere circa 10 miliardi di dollari per il finanziamento dei programmi di sviluppo del Libano.

Nel suo intervento - si spiega in una nota - il sottosegretario Amendola ha confermato la finalizzazione di due linee di credito per il valore complessivo di 120 milioni di euro che permetteranno di finanziare importanti interventi infrastrutturali, con un effetto di "moltiplicatore", ossia con ricadute positive per l`economia libanese. (Segue)