Banche venete, Baretta: stiamo lavorando al decreto applicativo

Roma, 6 apr. - "In questi giorni, stiamo lavorando al decreto applicativo, che era previsto fosse varato entro la fine di marzo. Il ministro Padoan e il sottoscritto hanno chiesto agli uffici preposti di accelerare la definizione del testo, sulle cui caratteristiche le indicazioni politiche che abbiamo dato sono quelle di un approccio a maglie larghe. L`unico vincolo è rappresentato dall`ordine di effettuazione dei rimborsi sulla base della cronologia delle domande, fino all`esaurirsi delle risorse destinate". E' quanto ha riferito il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, nella seconda audizione sulla vicenda delle banche venete davanti alla nuova Commissione di inchiesta istituita dal Consiglio regionale veneto.

E' passato un anno dalla prima audizione del sottosegretario in Commissione regionale di inchiesta sul sistema bancario veneto e il decreto legge che pose in liquidazione coatta amministrativa Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. E la seconda audizione è partita proprio dalla ricostruzione di questi 365 giorni.

"Lascio a future valutazioni - ha affermato Baretta nel corso dell`audizione - se e quanto allora prospettato sia stato raccolto o se, tutti insieme, possiamo dire di aver perduto, mi sia permesso di dire, come veneti, un`occasione per realizzare non un salvataggio, come poi effettuato necessariamente dal Governo, in extremis, dopo il deteriorarsi ulteriore della situazione e il fallimento della strategia di coinvolgimento sopra prospettata; ma un vero rilancio del sistema finanziario e creditizio veneto, funzionale sia ai risparmiatori veneti sia all`intera economia del nostro territorio".(Segue)