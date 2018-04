Vini, nuovo aumento di capitale da 2,5 mln per Tannico

Milano, 6 apr. - Nuovo aumento di capitale per Tannico, l'enoteca online di vini italiani più grande del mondo. L'aumento ammonta a 2,5 milioni di euro, portando così a 8 milioni la raccolta di capitali realizzata in 5 anni.

L'investimento, che vede anche la partecipazione pro quota dei soci del precedente round di finanziamento, è stato sottoscritto per oltre il 50% da Nuo Capital, holding di investimento asiatica di proprietà della famiglia Pao/Cheng di Hong Kong. Nel consiglio d'amministrazione, già composto da Marco Magnocavallo, co-findatore e ceo di Tannico, Andrea di Camillo, managing partner del fondo P101, Stefano Saccardi, board member di Campari e Matteo de Brabant, fondatore di Jakala e Alkemy, entra così anche Tommaso Paoli, ceo di Nuo Capital.

Questo aumento di capitale consentirà lo sviluppo di nuovi progetti fra i quali l'implementazione di Tannico.biz, il portale dedicato interamente al B2B Horeca, lo sviluppo di un progetto retail con l'apertura del primo WineBar Tannico a Milano e il rafforzamento della piattaforma Tannico.it, che si aggiorna costantemente per essere in linea con le richieste di un mercato in continua evoluzione.

"E' con grande soddisfazione che do il benvenuto a Tommaso Paoli e Nuo Capital nel capitale di Tannico - ha dichiarato Marco Magnocavallo - Nei nostri piani di espansione all'estero, che ci vede già presenti e operativi in 20 Paesi, anche l'Asia è un mercato potenzialmente molto interessante: la possibilità di contare quindi sulla grande esperienza di un socio investitore di questa caratura e sulla sua profonda conoscenza del mercato locale rappresentano per noi una grande opportunità di crescita futura". "L'investimento in Tannico ci consente di dare seguito a un approccio diverso - ha aggiunto Paoli - Investiamo sia in aziende leader con lunga tradizione (ad esempio Terra Moretti Distribuzione nel settore vino), sia in aziende innovative, sempre con un approccio di minoranza e di lungo periodo, anche in considerazione del forte sviluppo dell'ecommerce in Asia".