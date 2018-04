Roma, 6 apr. - "Di morbillo in Italia purtroppo si continua a morire, come è successo a Catania ad un bimbo di 10 mesi, troppo piccolo per essere vaccinato. La Lega ed il M5S resteranno fedeli al loro programma elettorale? Aboliranno l'obbligatorietà?". Lo dichiara la senatrice Pd Simona Malpezzi.