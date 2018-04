Trump: "Wto ingiusto con noi", alla Cina "vantaggi enormi"

New York, 6 apr. - "La Cina, che è una grande potenza economica, è considerata una nazione in via di sviluppo all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio. Perciò ottiene enormi benefici e vantaggi, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti. Qualcuno pensa che questo sia giusto". Con questo tweet, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna ad attaccare la Cina e, soprattutto, prende di mira l'Organizzazione mondiale del commercio. "Siamo rappresentati molto male. Il Wto è ingiusto nei confronti degli Stati Uniti" ha aggiunto.