Repubblica ceca, nuovo governo ancora lontano: falliti i negoziati

Roma, 6 apr. - I negoziati per un nuovo governo nella Repubblica ceca sono falliti oggi a seguito del rifiuto del partito socialdemocratico CSSD di entrare in coalizione con il movimento ANO del miliardario populista Andrej Babis, perseguito per presunta frode. "La presidenza della CSSD ha deciso all'unanimità di porre fine ai negoziati su una possibile coalizione con il movimento ANO", ha detto alla stampa il vicepresidente del partito Jiri Zimola, confermando il rifiuto del CSSD di partecipare a un governo con Babis, primo ministro dimissionario, a causa dell'incriminazione di quest'ultimo per presunta frode sulle sovvenzioni europee.

Babis respinge queste accuse e il suo partito ha rinfacciato ai socialdemocratici di avere lasciato il tavolo dei negoziati dopo avere vanamente richiesto il posto di ministro dell'Interno.

Il movimento di Babis controlla 78 dei 200 seggi alla Camera bassa, mentre il CSSD ha solo 15 parlamentari. Per avere una maggioranza, entrambi i partiti avrebbero ancora bisogno del sostegno del Partito Comunista KSCM che parteciperebbe alla formazione di un governo per la prima volta dalla caduta del regime filo-sovietico nel 1989.

(fonte afp)