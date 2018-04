Zingaretti (Pd): fiducia in Mattarella, svolge ruolo con maestria

Roma, 6 apr. - "Credo che il presidente della Repubblica Mattarella stia svolgendo un ruolo egregio e bisogna aver fiducia in lui. Se pensiamo alla Germania che non ha avuto un governo per sei mesi oppure il Belgio o la Spagna, sono stati momenti nei quali le democrazie hanno saputo affrontare momenti delicati. Vedo che il presidente sta svolgendo con grande maestria il ruolo che la Costituzione gli ha affidato". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (Pd), rispondendo ai cronisti al termine della riunione della giunta regionale dedicata al terremoto.