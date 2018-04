New York, 6 apr. - Le forze armate statunitensi hanno reso noto di aver ucciso tre militanti di al Shebab in un raid aereo in Somalia. L'attacco contro i membri del gruppo terroristico alleato di al Qaida è stato condotto ieri, vicino a Jilib, a circa 370 chilometri da Mogadiscio.

Washington ha ampliato le operazioni nel Corno d'Africa, dopo che il presidente Donald Trump ha allenato le regole d'ingaggio lo scorso anno.