Fondazione Banco Napoli, dopo commissariamento Mottura... -2

Roma, 6 apr. - Dopo una serie di vicissitudini, che si sono susseguite nel corso del tempo, la fondazione di origine bancaria ha continuato il suo lavoro come ente no profit, privato e autonomo, che persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale prevalentemente nelle regioni dell'Italia meridionale, ma anche nel resto del Paese e all'estero. I settori di intervento sono quelli della ricerca scientifica e tecnologica, dell'educazione e della formazione, dell'arte e de beni culturali, del volontariato e della filantropia. Tra le principali attività anche una mission privilegiata: la gestione, la tutela e la valorizzazione dell'Archivio storico della Fondazione, il più grande archivio di natura bancaria al mondo, nel quale sono raccolti preziosi documenti capaci di far conoscere, a studiosi e appassionati, 550 anni di storia non solo partenopea.