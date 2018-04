Fondazione Banco Napoli, dopo commissariamento Mottura al lavoro

Napoli, 6 apr. - Continua a destare stupore il commissariamento della Fondazione Banco di Napoli, disposto dal ministero del Tesoro. Il commissario designato, Giovanni Mottura, è dallo scorso martedì 3 aprile al lavoro negli uffici dello storico palazzo di via Tribunali al civico 213. I compiti da portare a termine sono: l'approvazione del bilancio consuntivo, la ricostituzione del Consiglio generale, con la sostituzione dei sei dissidenti dimissionari e la gestione delle elezioni per il rinnovo delle cariche.

Il commissariamento, provvedimento inusuale per una Fondazione, è giunto dopo un lungo periodo di battaglie: mesi di dissidi e di dissapori all'interno dello stesso ente. Una "battaglia" a colpi di esposti destinati all'organismo del Tesoro che vigila sulle fondazioni bancarie. Nell'occhio del ciclone la gestione del presidente Daniele Marrama che, secondo alcuni detrattori, sarebbe stata "discutibile". Sotto accusa ci sarebbe stata soprattutto l'acquisizione di quote in Brs (Banca Regionale di Sviluppo) che sarebbe passata senza il voto del Consiglio. Una vicenda che provocò una spaccatura all'interno del Consiglio stesso con sei dissidenti che hanno chiesto al ministero del Tesoro la revoca del CdA.

Il commissariamento, giunto all'inizio della settimana, ha colto di sorpresa lo stesso Marrama che contava di poter portare a termine il suo mandato, in scadenza a maggio prossimo. La decisione del Tesoro, che ha designato quale commissario Mottura, 54enne presidente nazionale degli amministratori giudiziari, porterà alla sospensione dell'attività del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Resteranno, invece, in carica il direttore generale Antonio Minguzzi e il consiglio generale. I provvedimenti straordinari adottati dall'Autorità di vigilanza per la Fondazione Banco di Napoli, saranno mirati "ad assicurare il regolare andamento dell'attività" e, in particolare, "allo sviluppo di regole comportamentali tese al superamento di un - ormai noto - clima di conflittualità generatosi all'interno della dialettica tra gli organi di indirizzo e quelli di gestione dell'Ente". Mottura, che avrà un mandato temporaneo e specifico per superare l'attuale fase di stallo, ha evidenziato in una nota "la massima riservatezza richiesta dal profilo super partes" del suo mandato commissariale. L'attività, per il commissario, sarà condotta "al precipuo scopo di non intaccare il prestigio e le alte finalità, presenti e future, della Fondazione".

Quello accaduto è alquanto anomalo, soprattutto perché la Fondazione Banco di Napoli è antichissima. La sua storia trae origine dai banchi pubblici dei luoghi pii, sorti a Napoli tra il XVI e il XVII secolo. Una delle prime opere pie a svolgere attività bancaria fu il Monte di Pietà fondato, nel 1539, con lo scopo filantropico del prestito su pegno senza interessi. Più tardi, il Monte aprì una cassa di depositi, che fu riconosciuta con bando vicereale nel 1584. (segue)