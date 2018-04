Bobo Craxi: convocare congresso Psi entro l'anno

Roma, 6 apr. - "Ognuno reagisce alle sconfitte con la propria sensibilità. Se i compagni hanno deciso di respingere le dimissioni di Riccardo Nencini e di rimandare il chiarimento al futuro congresso, rispetto questa scelta". E' quanto afferma Bobo Craxi, del Partito socialista italiano, in un'intervista al sito www.laici.it.

"Nella seconda Repubblica - aggiunge - ci sono stati molti simboli della prima usati come feticci personali o per scopi elettorali: spero non sia questo il caso. Io sono disponibile a contribuire e a lavorare per obiettivi comuni con disinteresse personale: quello che dovevo dire, l'ho detto assieme ad Área socialista prima di questa prevedibile disfatta. Ora non é il momento delle polemiche: chi vuole collaborare metta in pratica quello che dice. E si renda parimenti disponibile il Psi al prossimo Congresso, che mi auguro - conclude Craxi - venga convocato entro la fine dell'anno".