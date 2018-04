Terremoti, Ok Ue aiuti di Stato per regioni colpite in 2016 e 2017

Bruxelles, 6 apr. - La Commissione ha approvato, secondo una nota diffusa oggi a Bruxelles, un regime italiano di aiuti di Stato per 43,9 milioni di euro a sostegno degli investimenti e della ripresa economica nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017, nel centro della Penisola. Le misure riguardano 140 comuni in Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, e consistono in crediti d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti iniziali nella zona. Il sostegno alle grandi imprese si limiterà a un aiuto per la costituzione di nuove imprese, la diversificazione dell'attività dell'impresa o l'acquisizione degli attivi di un'impresa che ha chiuso. Il regime coprirà il periodo 2018-2020.

In considerazione della sua durata, dotazione e portata geografica limitata, la Commissione ha concluso che il regime di aiuto "contribuirà in misura proporzionata alla promozione dello sviluppo economico e della ripresa nell'Italia centrale", che "è in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato", e che non falserà indebitamente la concorrenza nel mercato unico.

"La popolazione e l'economia dell'Italia centrale si stanno ancora riprendendo dalle drammatiche conseguenze dei terremoti verificatisi negli ultimi anni. Le autorità italiane intendono sostenere gli sforzi in atto con una misura che contribuisca alla ripresa economica di queste zone. Riteniamo che la misura sia idonea a sostenere le imprese colpite e le persone che vivono in queste regioni", ha dichiarato Margrethe Vestager, Commissaria Ue responsabile per la Concorrenza.

Nel 2016 e nel 2017 quattro forti terremoti colpirono duramente un'area di circa 8.000 km² abitata da 600.000 persone nell'Italia centrale. Attualmente la zona è ancora interessata di un'attività sismica anormale che determina la progressiva desertificazione delle zone colpite. In questo contesto, secondo la Commissione "è improbabile che il problema possa essere risolto solo mediante misure d'indennizzo".

Il regime di aiuto italiano approvato oggi mira a completare queste misure, per attenuare i danni economici e sociali subiti nelle zone colpite sotto forma di un forte calo del Pil, una pesante perdita di posti di lavoro, una riduzione dell'attività economica di oltre il 50%, e una diminuzione significativa del fatturato delle imprese rispetto ai livelli precedenti al terremoto.

A parte gli aiuti pubblici nazionali, l'Ue sostiene già la ricostruzione delle zone colpite in Italia attraverso diverse misure connesse alla compensazione per i danni causati dai terremoti.

In particolare, è stato approvato un tasso di cofinanziamento eccezionale del 95% a carico del bilancio Ue per finanziare le operazioni di ricostruzione attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). La Commissione ha proposto inoltre un aiuto finanziario per le regioni colpite pari a 1,2 miliardi di euro provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Ue, l'importo più elevato mai concesso a un paese da questo fondo specifico.